Москва13 апр Вести.Представитель центрального штаба "Хатам аль-Анбия" иранских ВС Эбрахим Зольфагари заявил, что ни один порт в Персидском заливе не останется в безопасности, если порты Ирана окажутся под угрозой.

По его словам, связанные с США и Израилем суда по-прежнему не смогут проходить через Ормузский пролив. Однако остальные суда, как заметил Зольфагари, смогут проходить пролив, но должны будут соблюдать правила, которые установил Иран.

Он также указал на то, что вводимая США блокада Ормузского пролива является незаконной и представляет собой проявление морского пиратства.

Глава Белого дома Дональд Трамп 12 апреля заявил, что Военно-морские силы США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. В понедельник, 13 апреля, американский лидер подтвердил, что США заблокируют пролив для судов, попадающих под указанные критерии, 13 апреля в 17.00 по московскому времени.