В КСИР предупредили о последствиях приближения военных судов к проливу

Москва12 апр Вести.Иранская сторона сочтет нарушением перемирия с США и Израилем приближение военных судов к Ормузскому проливу, заявила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

Военные подчеркнули, что пролив находится под "разумным контролем и управлением" Тегерана и открыт для прохода судов, которые получат разрешение Исламской Республики.

Что касается военных судов, которые под любым предлогом и с любой целью попытаются приблизиться к Ормузскому проливу, то это будет расцениваться как нарушение режима прекращения огня, и против них будут предприняты жесткие решительные действия говорится в сообщении ведомства в Telegram

В КСИР добавили, что любое "неверное движение" противников Ирана в проливе приведет к тому, что они окажутся в "зоне смертельного риска".

Ранее президент Америки Дональд Трамп объявил о планах Вашингтона устроить Ирану полную блокаду на море. Кроме того, Трамп пообещал, что американский флот целиком перекроет Ормузский пролив для судоходства.

До этого президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил готовность отвечать на любое нарушение перемирия с Вашингтоном и Тель-Авивом. Он подчеркнул, что безопасность в Ормузском проливе зависит от того, прекратят ли США и Израиль агрессию против Ирана.