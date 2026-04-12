Москва12 апр Вести.Тегеран намерен "самым суровым образом" пресекать любые попытки прохода военных кораблей через Ормузский пролив, сообщает командование Военно-морскими силами (ВМС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Выдержки из сообщения КСИР приводит иранское агентство Fars.

ВМС КСИР имеют полномочия по управлению судоходством в Ормузском проливе, отмечает агентство.

Проход через пролив разрешен только гражданским судам при соблюдении определенных условий, подчеркнул КСИР и опроверг сообщения о прохождении американских кораблей через Ормузский пролив.

Проходящим через Ормузский пролив судам необходимо координировать свое передвижение с ВМС КСИР из-за подводных мин.

Между тем Германия рассматривает возможность участия своих вооруженных сил в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе.