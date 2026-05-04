ВС Ирана потребовали согласовывать проход через Ормузский пролив Иран призвал суда не проходить Ормузский пролив без разрешения

Москва4 мая Вести.Вооруженные силы Ирана продолжают контролировать ситуацию в Ормузском проливе и призывают торговые суда и нефтяные танкеры воздерживаться от прохода через него без координации с Тегераном. Об этом сообщил командующий центрального штаба "Хатам-аль-Анбия" Али Абдоллахи.

Он отметил, что ВС Ирана обеспечивают безопасность в проливе.

Мы призываем все торговые суда и нефтяные танкеры воздерживаться от любых действий по проходу без координации с вооруженными силами, размещенными в Ормузском проливе, чтобы их безопасность не оказалась под угрозой заявил Абдоллахи

Он также предупредил, что любые иностранные военные силы, в особенности силы Соединенных Штатов, могут подвергнуться ударам в случае приближения к проливу или попытки входа в него.

Ранее сообщалось, что США задействуют порядка 15 тысяч военных, эсминцы и свыше 100 самолетов в операции "Проект Свобода" в Ормузском проливе. Операция запланирована на 4 мая.