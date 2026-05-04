ВМС Ирана заявили о срыве прохода кораблей США через Ормузский пролив Военные Ирана предотвратили вход американских эсминцев в Ормузский пролив

Москва4 мая Вести.Военно-морские силы Ирана заявили, что не допустили прохождение американских военных кораблей в район Ормузского пролива. Об этом сообщила иранская государственная телерадиокомпания со ссылкой на заявление армии страны.

В Тегеране утверждают, что действия иранских сил стали ответом на попытку входа в стратегически важную акваторию американских и израильских эсминцев.

Благодаря решительному и оперативному реагированию военно-морских сил армии исламской республики было предотвращено вхождение в район Ормузского пролива вражеских... эсминцев говорится в заявлении

По данным агентства Fars, Иран атаковал корабль США который попытался пройти через Ормузский пролив, проигнорировав предупреждения.

Ранее, 3 мая, президент США Дональд Трамп сообщил о запуске операции "Проект "Свобода", в рамках которой американская сторона намерена обеспечить проход через Ормузский пролив для судов, оказавшихся заблокированными в зоне конфликта. По его словам, операция направлена на безопасный вывод кораблей, а любые попытки помешать этому процессу встретят силовой ответ со стороны США.