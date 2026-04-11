В Иране опровергли информацию о проходе корабля США через Ормузский пролив

Москва11 апр Вести.Высокопоставленный представитель ВС Ирана в эфире иранского государственного телевидения опроверг информацию о проходе американского военного корабля через Ормузский пролив.

По его словам, военные Исламской Республики предупредили судно США, что оно станет законной целью, если продолжит движение в сторону пролива.

После твердого и недвусмысленного предупреждения со стороны вооруженных сил американскому судну было запрещено приближаться к Ормузскому проливу сказал представитель ВС Ирана

Ранее журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники заявил, что несколько кораблей Военно-морских сил США прошли через Ормузский пролив без согласования с Тегераном. При этом иранская сторона прокомментировала информацию только об одном американском судне.