Москва11 апрВести.Высокопоставленный представитель ВС Ирана в эфире иранского государственного телевидения опроверг информацию о проходе американского военного корабля через Ормузский пролив.
По его словам, военные Исламской Республики предупредили судно США, что оно станет законной целью, если продолжит движение в сторону пролива.
После твердого и недвусмысленного предупреждения со стороны вооруженных сил американскому судну было запрещено приближаться к Ормузскому проливусказал представитель ВС Ирана
Ранее журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники заявил, что несколько кораблей Военно-морских сил США прошли через Ормузский пролив без согласования с Тегераном. При этом иранская сторона прокомментировала информацию только об одном американском судне.