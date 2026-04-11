Axios: несколько кораблей ВМС США прошли через Ормуз без согласования с Ираном

Москва11 апр Вести.Несколько кораблей ВМС США прошли через Ормузский пролив. Об этом сообщает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники среди американских должностных лиц.

Равид добавил, что корабли действовали без согласования с Ираном.

Несколько кораблей ВМС США прошли через Ормузский пролив в субботу. Этот шаг не был согласован с Ираном. Такое происходит первый раз с начала войны написал журналист в социальной сети Х

10 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что боевые корабли США сейчас пополняют боекомплект на случай, если переговоры Вашингтона и Тегерана окончатся неудачей.

Ранее замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде сообщил, что Ормузский пролив открыт для всех, однако проход надо согласовывать с Тегераном. Он пояснил, что это необходимо делать ради обеспечения безопасности.

Хатибзаде отдельно упомянул, что это правило распространяется и на корабли США. Иран не исключает враждебные действия со стороны американского флота, однако пока этого не наблюдается.

Война на Ближнем Востоке вспыхнула 28 февраля, когда США и Израиль напали на Иран.