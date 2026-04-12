Москва12 апр Вести.Два корабля Военно-морских сил США вошли в Ормузский пролив, однако затем развернулись из-за пролета иранского беспилотника. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, знакомые с ходом операции.

Собеседники NYT утверждают, что развороту кораблей предшествовало уничтожение иранского беспилотника, приблизившегося к одному из американских судов.

Два корабля ВМС США вышли из Оманского залива, вошли в Ормузский пролив, а затем развернулись. Точное время уничтожения иранского разведывательного беспилотника неясно говорится в публикации

Один из источников предположил, что беспилотник, вероятно, использовался для подачи сигнала об угрозе американским военным кораблям.

Хотя официальные лица США заявили, что дрон не представлял прямой угрозы, американское командование решило не допускать отслеживания передвижений своих судов иранскими силами. Утверждается, что в этот раз эсминцам не ставилась задача обнаруживать или обезвреживать мины, так что, по версии военных, корабли выполнили свою основную задачу.

В Центральном командовании США также сообщили, что в ближайшие дни к операции по разминированию пролива присоединятся дополнительные военные ресурсы, включая подводные беспилотники.

Американские военные стремятся проходить через Ормузский пролив, чтобы продемонстрировать его открытость и приблизиться к началу разминирования морского пути. Ранее портал Axios утверждал, что несколько американских кораблей смогли пройти через пролив без согласования с Ираном.

Однако позднее представители исламской республики опровергли информацию, подчеркнув, что американскому судну направили недвусмысленное предупреждение об угрозе.