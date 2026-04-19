Москва19 апр Вести.Военно-морские силы (ВМС) США применяют беспилотники для разминирования Ормузского пролива в попытке восстановить судоходство в этом районе. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

В материале сказано, что американская сторона таким образом пытается "ослабить хватку Ирана" на морском пути и начать возобновление прохода коммерческих судов.

Согласным данным издания, в ходе разминирования пролива используются и надводные, и подводные беспилотники. Сами дроны оснащены гидролокатором для поиска мин, которые могут находиться на дне пролива. Источник в Пентагоне сообщил изданию, что для очистки территорий от мин применяется сочетание беспилотных аппаратов и машин под управлением экипажа.

При этом, по мнению журналистов, разминирование может быть лишь одним из этапов подготовки к проходу в этом районе военных конвоев США для защиты танкеров при передвижении по проливу.

Ранее Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) заявило, что в результате американской блокады морская торговля Ирана полностью прекращена, а блокировка судов, заходящих в иранские порты и покидающих их, продолжается.