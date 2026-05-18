СМИ узнали о планах по развертыванию морских дронов для разминирования Ормуза

Москва18 мая Вести.Западные оборонные компании готовятся к развертыванию беспилотных систем нового поколения для разминирования Ормузского пролива. Об этом сообщила газета Financial Times.

Как рассказал изданию глава британской компании SRT Marine Саймон Такер, сейчас его компания занимается мониторингом вод в Кувейте и ведет переговоры с другими государствами Персидского залива об использовании своих технологий в поиске и обнаружении мин.

Оборонные компании и морские подрядчики готовятся к развертыванию беспилотных систем разминирования в Ормузском проливе и вокруг него следует из публикации

Как уточнила газета, речь идет о современных беспилотных системах.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американские военно-морские силы (ВМС) получили приказ открывать огонь по любым кораблям, которые будут размещать мины в Ормузском проливе.