WSJ: ЕС думает о коалиции без США для свободы судоходства в Ормузском проливе

Москва15 апр Вести.Страны Евросоюза обсуждают возможность формирования коалиции без участия США для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Согласно публикации, в рамках этого плана рассматривается отправка миноразведочных и других кораблей. Однако реализация проекта начнется только после окончания конфликта США и Израиля с Ираном.

Высокопоставленный представитель Германии отметил, что Берлин может присоединиться к этой инициативе, несмотря на нежелание обсуждать возможность военного вмешательства.

Тем не менее, между европейскими странами сохраняются разногласия, продолжило издание. Например, французские дипломаты полагают, что участие США в подобной операции сделает ее менее приемлемой для Ирана.

В свою очередь, британские чиновники опасаются, что исключение американцев может вызвать недовольство главы Белого дома Дональда Трампа и ограничить масштабы коалиции.

Ранее Великобритания и Франция выступили против блокады Ормузского пролива, объявленной Вашингтоном.

Президент США заявил, что американские военные будут останавливать все суда, пытающиеся пройти через этот маршрут, а также отслеживать и перехватывать танкеры, которые платили Ирану за проход по этому морскому пути.

12 апреля Центральное командование американских Вооруженных сил (CENTCOM) по приказу главы Белого дома начало блокаду Ормузского пролива. Она затронет все суда, следующие в иранские порты или из них.

По словам Трампа, любой иранский корабль, который приблизится к зоне блокады, будет немедленно уничтожен.