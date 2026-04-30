WSJ узнала, что США намерены организовать новую коалицию по Ормузскому проливу WSJ: Трамп хочет создать новую коалицию по разблокировке Ормузского пролива

Москва30 апр Вести.Администрация президента США Дональда Трампа планирует создать новую международную коалицию по обеспечению судоходства через Ормузский пролив, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на внутреннюю телеграмму Госдепартамента.

В ней говорится, что американские дипломаты получили указание оказывать давление на иностранные правительства, чтобы привлечь другие страны к этой коалиции.

Согласно телеграмме, возглавляемая США коалиция будет обмениваться информацией, координировать дипломатические действия и обеспечивать соблюдение санкций, пишет издание

Как отмечает WSJ, новая коалиция под названием "Конструкция морской свободы" не будет носить военного характера, но Госдепартамент в направленном послам документе советует предлагать представителям других стран стать "дипломатическими и/или военными партнерами" США.

Ранее Трамп призывал страны, получающие нефть за счет поставок через Ормузский пролив, обеспечить проход коммерческих судов через водный маршрут. Однако попытка американского лидера привлечь ряд стран к этой инициативе не увенчалась успехом.

Между тем глава Белого дома заявил, что Иран сам просит США побыстрее снять их морскую блокаду в проливе.