Москва30 апрВести.Администрация президента США Дональда Трампа планирует создать новую международную коалицию по обеспечению судоходства через Ормузский пролив, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на внутреннюю телеграмму Госдепартамента.
В ней говорится, что американские дипломаты получили указание оказывать давление на иностранные правительства, чтобы привлечь другие страны к этой коалиции.
Согласно телеграмме, возглавляемая США коалиция будет обмениваться информацией, координировать дипломатические действия и обеспечивать соблюдение санкций, пишет издание
Как отмечает WSJ, новая коалиция под названием "Конструкция морской свободы" не будет носить военного характера, но Госдепартамент в направленном послам документе советует предлагать представителям других стран стать "дипломатическими и/или военными партнерами" США.
Ранее Трамп призывал страны, получающие нефть за счет поставок через Ормузский пролив, обеспечить проход коммерческих судов через водный маршрут. Однако попытка американского лидера привлечь ряд стран к этой инициативе не увенчалась успехом.
Между тем глава Белого дома заявил, что Иран сам просит США побыстрее снять их морскую блокаду в проливе.