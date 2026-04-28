Москва28 апрВести.Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран якобы просит США скорее открыть Ормузский пролив, не уточняя, кто именно из Тегерана обратился с соответствующей просьбой.
Они хотят, чтобы мы открыли Ормузский пролив как можно скореенаписал Трамп в соцсети Truth Social
Как заявил Reuters американский чиновник, Дональд Трамп недоволен последним предложением Ирана по урегулированию войны, что ослабило надежды на разрешение конфликта.
Предложение Ирана предусматривает приостановку обсуждения ядерной программы до окончания войны и урегулирования споров по поводу судоходства из Персидского залива. Трамп же хочет, чтобы ядерные вопросы были урегулированы с самого начала.
Поскольку противоборствующие стороны по-прежнему далеки друг от друга, цены на нефть возобновили свой восходящую тенденцию, поднявшись во вторник почти на 3%, отмечает Reuters.
Для нефтяных трейдеров важна не риторика, а фактический физический поток сырой нефти через Ормузский пролив, и в настоящий момент этот поток остается ограниченнымзаявил рыночный аналитик City Index Фавад Разакзада