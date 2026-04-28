Трамп утверждает, что Иран якобы просит США скорее открыть Ормузский пролив Трамп утверждает, что Иран хочет быстрее согласовать открытие Ормузского пролива

Москва28 апр Вести.Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран якобы просит США скорее открыть Ормузский пролив, не уточняя, кто именно из Тегерана обратился с соответствующей просьбой.

Они хотят, чтобы мы открыли Ормузский пролив как можно скорее написал Трамп в соцсети Truth Social

Как заявил Reuters американский чиновник, Дональд Трамп недоволен последним предложением Ирана по урегулированию войны, что ослабило надежды на разрешение конфликта.

Предложение Ирана предусматривает приостановку обсуждения ядерной программы до окончания войны и урегулирования споров по поводу судоходства из Персидского залива. Трамп же хочет, чтобы ядерные вопросы были урегулированы с самого начала.

Поскольку противоборствующие стороны по-прежнему далеки друг от друга, цены на нефть возобновили свой восходящую тенденцию, поднявшись во вторник почти на 3%, отмечает Reuters.