Трамп: Ормузский пролив будет открыт в рамках соглашения с Ираном

Трамп заверил, что Ормузский пролив будет открыт в рамках сделки с Ираном Трамп: Ормузский пролив будет открыт в рамках соглашения с Ираном

Москва24 мая Вести.Судоходство в Ормузском проливе будет восстановлено в рамках соглашения с Ираном, которое стороны ближневосточного конфликта обнародуют уже в скором времени, заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, "в настоящее время обсуждаются окончательные аспекты и детали" соглашения между Вашингтоном и Тегераном, они "будут объявлены в ближайшее время".

В дополнение ко многим другим элементам соглашения Ормузский пролив будет открыт написал американский лидер в соцсети Truth Social

Ранее американская газета The Washington Times написала, что США и Иран могут объявить о завершении работы над проектом мирного соглашения в течение ближайших суток.

Согласно сведениям саудовского телеканала Al Hadath, Тегеран предложил Вашингтону приостановить обогащение урана выше 3,6% сроком на 10 лет и открыть Ормузский пролив.

В свою очередь, в МИД Исламской Республики отметили, что взгляды сторон сблизились в плане возможности прийти к решению разногласий, но не в смысле достижения соглашения.

Между тем Трамп подчеркнул, что шансы США заключить сделку с Ираном или возобновить боевые действия составляют 50 на 50.