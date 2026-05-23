WT: США и Иран могут объявить о проекте мирного соглашения в течение 24 часов

США и Иран могут объявить о проекте мирного соглашения в ближайшие сутки WT: США и Иран могут объявить о проекте мирного соглашения в течение 24 часов

Москва23 мая Вести.США и Иран могут объявить о завершении работы над проектом мирного соглашения в течение ближайших суток, заявила газета The Washington Times (WT) со ссылкой на источник. Журналисты утверждают, что документ был согласован рано утром 23 мая переговорщиками с обеих сторон, и теперь ожидает утверждения лидерами США и Ирана.

Ожидается, что США и Иран объявят о завершении работы над проектом мирного соглашения о прекращении боевых действий на всех фронтах к воскресенью во второй половине дня говорится в публикации

Ранее газета The New York Times заявила, что президент США Дональд Трамп фактически отстранил Израиль от переговоров с Исламской Республикой и перестал делиться какой-либо значительной информацией.