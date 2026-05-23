Москва23 мая Вести.Президент США Дональд Трамп фактически отстранил Израиль от переговоров с Ираном, заявила газета The New York Times со ссылкой на источники. Журналисты отмечают, что Вашингтон перестал делиться с Тель-Авивом значимой информацией о переговорном процессе, из-за чего Израиль был вынужден собирать ее через дипломатов в других странах и агентуру внутри Ирана.

Всего несколько недель спустя, после того, как эти оптимистичные прогнозы оказались неточными, картина резко изменилась. Администрация Трампа настолько оттеснила Израиль в сторону, что его лидеры были почти полностью отстранены от переговоров о перемирии между США и Ираном говорится в публикации

Ранее саудовский канал Al Arabiya сообщил, что новый раунд переговоров США и Ирана может пройти в конце мая в Исламабаде. Предполагается, что его приурочат к завершению основных обрядов хаджа.