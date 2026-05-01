SC: Трамп ведет переговоры с Ираном с позиции слабости из-за влияния Израиля

Трамп ведет переговоры с Ираном с позиции слабости из-за влияния Израиля SC: Трамп ведет переговоры с Ираном с позиции слабости из-за влияния Израиля

Москва1 мая Вести.Президент США Дональд Трамп ведет переговоры с Ираном с позиции слабости из-за чрезмерного влияния Израиля.

Такое мнение высказал британский журналист Мартин Джей в статье для портала Strategic Culture.

По мнению автора, предложение Ирана — открыть Ормузский пролив в обмен на снятие Трампом блокады, препятствующей доставке значительной части иранской нефти потребителям, — выглядит разумным.

Однако американский лидер находится под слишком сильным давлением со стороны Израиля, для которого подобный шаг в лучшем случае станет уступкой, а в худшем — будет воспринят как сенсационное поражение, отметил Джей.

Как полагает журналист, проблема заключается в том, что никакой исход переговоров не представит Трампа искусным переговорщиком, поскольку он ведет диалог с позиции слабости, а не силы.

Ранее Трамп заявил, что не согласится на предоставление Тегерану обогащенного урана для медицинских и энергетических целей.