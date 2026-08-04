Трамп заявил о двуличии властей Ирана и анонсировал новый раунд переговоров

Трамп обвинил руководство Ирана в двуличии Трамп заявил о двуличии властей Ирана и анонсировал новый раунд переговоров

Москва4 авг Вести.Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с Ираном, отметив, что руководство страны делает противоречивые заявления относительно диалога с Вашингтоном.

По словам главы государства, иранские власти одновременно стремятся к проведению встреч с представителями США и публично отрицают факт каких-либо переговоров, заявляя, что их взаимодействие ограничивается лишь Оманом.

Иранское руководство невероятно двулично написал Трамп в соцсети Truth Social

При этом американский лидер анонсировал новый раунд переговоров с Тегераном в ближайшее время.

Президент также подчеркнул, что США полностью контролируют стратегически важный Ормузский пролив, несмотря на противоположные утверждения со стороны Ирана. Он вновь подтвердил твердую позицию Вашингтона, согласно которой Тегеран никогда не получит ядерное оружие.

Ранее Трамп заявил, что США и Иран заключат сделку по Ормузскому проливу.