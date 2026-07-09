Трамп утверждает, что представители Ирана связались с США по вопросу сделки Трамп: представители Ирана связались с США по поводу возможной сделки

Москва9 июл Вести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утверждает, что иранские представители связывались с Вашингтоном по поводу возможной сделки, но американский лидер усомнился в ее целесообразности. Глава Белого дома заявил об этом в беседе с представителями СМИ на борту своего самолета после саммита НАТО в Турции

Недавно звонили из Ирана. Они очень хотят заключить сделку. Я просто не знаю, достойны ли они этого. Я не знаю, собираются ли они соблюдать условия сделки. В этом-то и проблема отметил Трамп

В ночь на 9 июля США ударили по территории Ирана. По данным журналиста портала Axios Барака Равида, были нанесены удары по иранским системам противовоздушной обороны (ПВО), позициям противокорабельных ракет и прибрежным радарам. Сообщается, что новая атака была "шире по своему масштабу".

В Центральном командовании ВС США добавили, что атаки призваны ослабить способности Ирана "угрожать свободе судоходства в Ормузском проливе".

За день до этого Вашингтон нанес серию мощных ударов по Ирану. Взрывы звучали на иранских островах Кешм и Харк в Ормузском проливе, а также в городах Сирик и Бендер-Аббас. Эти действия стали ответом американской стороны на атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе, которые, по версии США, осуществили иранские военные, пояснили в Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM).