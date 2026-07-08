Москва8 июлВести.Соединенные Штаты в ходе новой волны ударов по Ирану атаковали системы противовоздушной обороны (ПВО), позиции противокорабельных ракет и прибрежные радары.
Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.
Он отметил, что новые удары "шире по своему масштабу".
Среди целей – радары Корпуса стражей исламской революции (КСИР), позиции противокорабельных ракет и системы противовоздушной оборонынаписал Равид
Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в ночь на 8 июля сообщило, что США нанесли серию мощных ударов по Ирану. Взрывы звучали на иранских островах Кешм и Харк в Ормузском проливе, а также в городах Сирик и Бендер-Аббас.