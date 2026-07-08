Axios: США атаковали системы ПВО и радары в ходе новой волны ударов по Ирану

Axios: США расширили масштаб ударов по целям в Иране Axios: США атаковали системы ПВО и радары в ходе новой волны ударов по Ирану

Москва8 июл Вести.Соединенные Штаты в ходе новой волны ударов по Ирану атаковали системы противовоздушной обороны (ПВО), позиции противокорабельных ракет и прибрежные радары.

Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.

Он отметил, что новые удары "шире по своему масштабу".

Среди целей – радары Корпуса стражей исламской революции (КСИР), позиции противокорабельных ракет и системы противовоздушной обороны написал Равид

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в ночь на 8 июля сообщило, что США нанесли серию мощных ударов по Ирану. Взрывы звучали на иранских островах Кешм и Харк в Ормузском проливе, а также в городах Сирик и Бендер-Аббас.