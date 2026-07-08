В CENTCOM подтвердили возобновление ударов США по Ирану CENTCOM: США наносят дополнительные удары по Ирану

Москва8 июл Вести.Соединенные Штаты наносят удары по Исламской Республике Иран. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

В командовании отметили, что удары наносятся с целью ослабить способности Ирана "угрожать свободе судоходства в Ормузском проливе".

По указанию верховного главнокомандующего силы Центрального командования США начали наносить дополнительные удары по Ирану говорится в заявлении в соцсети X

Журналист портала Axios Барак Равид накануне написал, что американские военные наносят удары по иранским военным объектам в районе Ормузского пролива.