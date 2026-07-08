CENTCOM: новые удары по Ирану – реакция на атаки на суда в Ормузском проливе

Американские военные начали наносить новые удары по Ирану CENTCOM: новые удары по Ирану – реакция на атаки на суда в Ормузском проливе

Москва8 июл Вести.Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) объявило о начале серии авиаударов по Ирану. Соответствующее заявление было опубликовано на странице командования в соцсети Х.

Эти действия стали ответом американской стороны на атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе, которые, по версии Вашингтона, осуществили иранские военные, пояснили в CENTCOM.

Силы Центрального командования ВС США нанесли удары в ответ на нападения Ирана на три коммерческих судна, которые пересекали Ормузский пролив сказано в сообщении

Представители американской армии назвали действия Тегерана "неоправданными" и "опасными". По их мнению, подобные шаги угрожают безопасности международного судоходства и "требуют решительного противодействия".

В свою очередь, иранская гостелерадиокомпания IRIB сообщила о серии взрывов, раздавшихся в городах Исламской Республики в разных частях страны.

В одном из населенных пунктов на острове Кешм (в Ормузском проливе – прим. ред.) были слышны шесть взрывов говорится в одном из распространенных сообщений

Столько же взрывов слышали жители распложенного на юге Ирана портового города Бендер-Аббас.

Кроме того, семь взрывов прогремели в окрестностях населенного пункта Тахеруи возле города Сирик, коорый также находится на юге страны.

Подробностей, связанных с эти инцидентами, иранское телевидение не привело.

В ночь на 7 июля Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило, что неопознанный снаряд поразил танкер, шедший недалеко от побережья Омана. После атаки на судне возник пожар.

Интернет-портал Axios со ссылкой на чиновника Белого дома написал, что, по мнению Вашингтона, 6 июля Иран выпустил, по меньшей мере, две ракеты по торговым судам в Ормузском проливе.

В свою очередь, гостелерадиокомпания Ирана IRIB сообщила, что катарский танкер Al Rakayyat пытался пройти через Ормузский пролив по оманскому маршруту при поддержке Военно-морских сил США и стал целью после неоднократных предупреждений Ирана.

МИД Катара возложил на Исламскую Республику ответственность за нападение на катарский газовоз и потребовал немедленно прекратить атаки на судна.

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи назвал эти обвинения неприемлемыми и заявил, что они нарушают принцип добрососедства.