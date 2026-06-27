Иран нанес ответные удары по местам дислокации армии США в регионе Иранские военные нанесли ответные удары по позициям ВС США

Москва27 июн Вести.Иранские военно-морские силы нанесли удар по местам дислокации армии США в регионе в ответ на американскую атаку по территории Ирана, которая была совершена ранее.

Об этом сообщает телеканал Press TV со ссылкой на заявление Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

Ответные меры последовали после того, как американские войска нанесли авиаудары по районам, расположенным вдоль иранского побережья, в рамках неизменной модели нарушения Соединенными Штатами своих обязательств говорится в публикации

В сообщении КСИР отмечается, что в ходе агрессии Вашингтон использовал "различные предлоги, в том числе проход судна, не подчиняющегося требованиям, по несанкционированному маршруту в Ормузском проливе".

26 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Иран днем ранее атаковал коммерческое судно M/V Ever Lovely в Ормузском проливе. По словам главы Белого дома, Исламская Республика выпустила четыре дрона, три из которых были сбиты, а один поразил палубу судна.

После этого американский вице-президент Джей Ди Вэнс предупредил, что Вашингтон ответит Тегерану "насилием на насилие".

Позднее стало известно, что военные США нанесли удары по некоторым военным объектам в Иране в ответ на совершенную беспилотниками Исламской Республики атаку против судна в Ормузском проливе. В сообщении Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) было отмечено, что американская авиация нанесла удары по иранским хранилищам ракет и дронов, а также по береговым радарным установкам.