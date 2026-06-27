PBS News: шесть американских самолетов нанесли удары по целям в Иране

Шесть самолетов ВВС США атаковали четыре иранские цели PBS News: шесть американских самолетов нанесли удары по целям в Иране

Москва27 июн Вести.Шесть самолетов Военно-воздушных сил (ВВС) США нанесли удары по четырем целям в Исламской Республике Иран. Об этом сообщил журналист PBS News Ник Шифрин в соцсети X.

Он уточнил, что Вашингтон атаковал радарные установки, хранилища ракет и дронов в иранском Сирике.

Шесть самолетов США атаковали четыре цели в Иране написал Шифрин

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Исламская Республика атаковала судно в Ормузском проливе. По словам американского лидера, Иран выпустил четыре дрона: три были сбиты, а один поразил палубу судна.