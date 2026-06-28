Москва28 июнВести.Соединенные Штаты нанесли удары по 10 военным целям Ирана в Ормузском проливе и вблизи него. Об этом Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило в соцсети X.
Публикацию сопровождает видеозапись, на которой американские силы наносят удары.
ВМС США и истребители ВВС США нанесли удары по 10 военным целям Ирана в нескольких местах в Ормузском проливе и около него в ответ на иранскую атаку с применением беспилотников по танкеру Kikuговорится в сообщении
Накануне в CENTCOM заявили об ударах по иранским военным объектам в ответ на якобы нападение Исламской Республики на коммерческое судно. В командовании отметили, что беспилотник Ирана атаковал в Ормузском проливе шедший под флагом Панамы танкер Kiku.
Агентство Tasnim, в свою очередь, сообщило, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана в ответ на атаки Вашингтона начал операции с применением ракет и дронов в Кувейте и Бахрейне. Ударам подверглись база "Али ас-Салем" в Кувейте, а также военно-морская база Пятого флота в порту Салман в Бахрейне.