КСИР в ответ на удары США атаковал американские базы в Бахрейне и Кувейте

КСИР в ответ на удары США атаковал американские базы в Бахрейне и Кувейте КСИР в ответ на удары США атаковал американские базы в Бахрейне и Кувейте

Москва28 июн Вести.Корпус стражей исламской революции (КСИР) в ответ на атаки ВС США начал операции с применением ракет и беспилотников в Кувейте и Бахрейне. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

В публикации уточняется, что ударам подверглись база "Али ас-Салем" в Кувейте, а также военно-морская база Пятого флота в порту Салман в Бахрейне.

ВМС и аэрокосмические силы иранского КСИР начали совместные операции с применением ракет и БПЛА в Кувейте и Бахрейне в ответ на недавние удары США … В результате атак авиабаза "Али ас-Салем" в Кувейте и военно-морская база Пятого флота в порту Салман в Бахрейне были уничтожены говорится в сообщении агентства

Ранее Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов (CENTCOM) подтвердило удары по военным объектам Ирана в ответ на якобы нападение Исламской Республики на коммерческое судно. Сообщается, что американская военная авиация атаковала объекты разведывательной инфраструктуры, системы связи, объекты ПВО, хранилища дронов и минных заградителей Ирана.

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что эти действия стали ответом Вашингтона на нарушение режима прекращения огня со стороны Тегерана. Глава Белого дома допустил возможность того, что Соединенным Штатам придется возобновить боевые действия в Исламской Республике. Трамп также пригрозил Исламской Республике полным уничтожением, отметив, что Иран может никогда "не извлечь уроков".