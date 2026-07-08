КСИР ударил по 85 военным объектам США в Бахрейне и Кувейте в ответ на атаки

Иран ответил на атаки США, ударив по 85 военным объектам в Бахрейне и Кувейте КСИР ударил по 85 военным объектам США в Бахрейне и Кувейте в ответ на атаки

Москва8 июл Вести.Cилы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части войск Ирана) нанесли удары по 85 американским военным объектам в Бахрейне и Кувейте, говорится в заявлении КСИР, которое приводит агентство Fars.

Уточняется, что иранские удары стали ответом на атаки США. Замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади указывал, что удары США нарушили первый и второй пункты Исламабадского меморандума о взаимопонимании.

В качестве первоначального ответа на эту агрессию военно-морские и воздушно-космические силы КСИР в ходе совместной операции (с применением - ред.) ракет и беспилотников нанесли удары по 85 важным военным объектам США в порту Салман, зоне Пятого флота (американских ВМС - ред.) в Бахрейне и на авиабазе Али ас-Салем в Кувейте отмечается в сообщении

Ранее в КСИР сообщали, что сбили американский дрон MQ-9 на юге Ирана

В ночь на 8 июля Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило, что США нанесли серию мощных ударов по Ирану. Взрывы звучали на иранских островах Кешм и Харк в Ормузском проливе, а также в городах Сирик и Бендер-Аббас на юге Ирана. По информации американской стороны, причиной ударов стало желание лишить иранцев возможности атаковать коммерческие суда в Ормузском проливе.