Москва11 июнВести.В ночь на 11 июня Иран атаковал 18 объектов США на Ближнем Востоке, сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
В частности, Иран нанес удары по американским авиабазам "Али ас-Салем" и "Ахмад-аль-Джабер" в Кувейте.
В ночь на четверг ВКС и ВМС КСИР в наказание агрессора и в ответ на нападение США в ходе двух волн операции атаковали 18 целей, принадлежащих армии США, в том числе на авиабазах "Али ас-Салем" и "Ахмад-аль-Джабер" в Кувейте, а также на авиабазе "Шейх-Иса" в Бахрейнеприводит IRIB выдержку из заявление КСИР
Ранее Вооруженные силы (ВС) Ирана пообещали нанести удары по объектам США на Ближнем Востоке, если Тегеран столкнется с агрессией со стороны Вашингтона. Агентство Tasnim сообщило, что ВС Ирана с вечера 10 июня находятся в состоянии полной боевой готовности.
В ночь на 11 июня глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Вашингтон планирует нанести серию мощных ударов по Ирану. В CENTCOM подтвердили дополнительные удары по Ирану "в целях самообороны".
По данным иранского агентства Mehr, системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали в ночь на 11 июня в портовом городе Ассалуйе на юге Ирана. Серия взрывов прозвучала в районе иранских островов Сирик и Кешм.
Центральный штаб "Хатам аль-Анбия" ВС Ирана сообщил, что Тегеран на фоне повторных ударов США полностью перекрыл движение по Ормузскому проливу. Теперь через пролив запрещено проходить даже нефтяным танкерам и торговым судам.