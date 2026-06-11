Иран нанес удары по 18 объектам США на Ближнем Востоке КСИР: Иран атаковал 18 объектов США на Ближнем Востоке

Москва11 июн Вести.В ночь на 11 июня Иран атаковал 18 объектов США на Ближнем Востоке, сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

В частности, Иран нанес удары по американским авиабазам "Али ас-Салем" и "Ахмад-аль-Джабер" в Кувейте.

В ночь на четверг ВКС и ВМС КСИР в наказание агрессора и в ответ на нападение США в ходе двух волн операции атаковали 18 целей, принадлежащих армии США, в том числе на авиабазах "Али ас-Салем" и "Ахмад-аль-Джабер" в Кувейте, а также на авиабазе "Шейх-Иса" в Бахрейне приводит IRIB выдержку из заявление КСИР

Ранее Вооруженные силы (ВС) Ирана пообещали нанести удары по объектам США на Ближнем Востоке, если Тегеран столкнется с агрессией со стороны Вашингтона. Агентство Tasnim сообщило, что ВС Ирана с вечера 10 июня находятся в состоянии полной боевой готовности.

В ночь на 11 июня глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Вашингтон планирует нанести серию мощных ударов по Ирану. В CENTCOM подтвердили дополнительные удары по Ирану "в целях самообороны".

По данным иранского агентства Mehr, системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали в ночь на 11 июня в портовом городе Ассалуйе на юге Ирана. Серия взрывов прозвучала в районе иранских островов Сирик и Кешм.

Центральный штаб "Хатам аль-Анбия" ВС Ирана сообщил, что Тегеран на фоне повторных ударов США полностью перекрыл движение по Ормузскому проливу. Теперь через пролив запрещено проходить даже нефтяным танкерам и торговым судам.