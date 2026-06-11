Tasnim: США столкнутся с жестким ответом в случае агрессии против Тегерана

Tasnim: Иран ударит по объектам США на Ближнем Востоке, если подвергнется атаке Tasnim: США столкнутся с жестким ответом в случае агрессии против Тегерана

Москва11 июн Вести.Вооруженные силы Ирана нанесут удары по объектам США на Ближнем Востоке, если Тегеран столкнется с агрессией со стороны Вашингтона, сообщает иранское агентство Tasnim.

Иран не оставит агрессию без ответа, отмечает агентство.

Вооруженные силы Ирана вечером 10 июня находятся в состоянии полной боевой готовности, и если США предпримут какие-либо агрессивные действия, они снова столкнутся с жестким ответом уточняет Tasnim

Президент США Дональд Трамп накануне сообщил, что США намерены возобновить атаки на Иран после того, как на Ближнем Востоке сбит американский вертолет.