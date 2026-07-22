Москва22 июлВести.Если Соединенные Штаты нанесут удары по ядерным объектам Ирана, Тегеран атакует все "интересы" Вашингтона и его союзников в регионе.
Такое заявление сделал центральный штаб иранского военного командования "Хатам аль-Анбия".
Нижеследующим заявляется, что, если армия-агрессор перейдет к этому этапу (действий – прим. ред.), мы будем рассматривать это как расширение масштабов войны в регионе, и все интересы США и союзников в регионе станут целями для мощной атаки наших вооруженных силотмечается в сообщении
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о готовности США нанести удар по "новому ядерному объекту Ирана".
По мнению главы Белого дома, Тегеран пытается воссоздать ядерный объект. Трамп подчеркнул, что планов прекращать конфликт с Ираном в ближайшее время нет.