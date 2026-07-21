Москва21 июл Вести.США намерены ударить по "новому ядерному объекту Ирана", заявил американский лидер Дональд Трамп.

Он сообщил журналистам, что, возможно, иранские власти пытаются воссоздать ядерный объект.

Мы нанесем удар по этому месту. По любому месту, где они хотя бы думают о ядерном [оружии], мы будем бить очень мощно сказал Трамп, его слова приводит ТАСС

Президент США отметил, что достигнут "колоссальный успех", но планов прекращать конфликт с Ираном в ближайшее время нет.

Ранее издание Axios писало, что региональные посредники представили Вашингтону и Тегерану предложение о 10-дневном прекращении огня.