Трамп: США намерены нанести очень сильные удары по Ирану

Трамп заявил, что США намерены продолжать наносить удары по Ирану Трамп: США намерены нанести очень сильные удары по Ирану

Москва13 июл Вести.Соединенные Штаты в ближайшие дни намерены продолжать наносить удары по Исламской Республике Иран. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, Тегеран "ничего не сможет сделать" с американскими ударами.

Мы нанесем по ним очень сильный удар этим вечером. И мы нанесем по ним серьезный удар завтра сказал американский лидер в интервью радиоведущему Хью Хьюитту

Накануне газета The New York Times написала, что Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий против Исламской Республики.