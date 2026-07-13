Москва13 июлВести.Соединенные Штаты в ближайшие дни намерены продолжать наносить удары по Исламской Республике Иран. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
По его словам, Тегеран "ничего не сможет сделать" с американскими ударами.
Мы нанесем по ним очень сильный удар этим вечером. И мы нанесем по ним серьезный удар завтрасказал американский лидер в интервью радиоведущему Хью Хьюитту
Накануне газета The New York Times написала, что Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий против Исламской Республики.