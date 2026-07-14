В США сообщили о начале новой волны ударов по Ирану CENTCOM: США начали новую серию ударов по Ирану

Москва14 июл Вести.Соединенные Штаты наносят очередную серию ударов по Исламской Республике Иран по указанию американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

Подчеркивается, что американские военные начали удары в 16:45 по времени восточного побережья США (23:45 по мск).

По приказу верховного главнокомандующего Центральное командование начало третью ночь подряд наносить удары по Ирану говорится в сообщении командования в соцсети X

Трамп накануне сказал, что США нанесут "очень сильный удар" по Исламской Республике.

Между тем телеканал Press TV сообщил, что Иран "в ответ на неоднократные атаки" со стороны Соединенных Штатов нанес удары по американским складам топлива и боеприпасов в Кувейте.