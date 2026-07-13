В армии США сообщили о начале новой волны ударов по Ирану CENTCOM: США начали новую волну ударов по Ирану

Москва13 июл Вести.Соединенные Штаты начали новую волну ударов по территории Ирана. Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х.

В тексте отмечается, что удары начались в 17:00 по времени восточного побережья США (00.00 по мск).

Силы Центрального командования США начали новые удары по Ирану, чтобы еще больше ослабить его способность атаковать гражданских моряков и коммерческие суда, свободно проходящие через Ормузский пролив сказано в публикации

В ночь на воскресенье Иран объявил о закрытии Ормузского пролива "до дальнейшего уведомления". Позже в Управлении по контролю за Персидским заливом Ирана и ВМС Корпуса стражей исламской революции заявили, что транзит судов через Ормузский пролив полностью остановлен в связи с эскалацией ситуации в регионе.