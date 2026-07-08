Трамп: режим прекращения огня с Ираном больше не действует Трамп объявил об отмене режима прекращения огня с Ираном

Москва8 июл Вести.Режим прекращения огня с Ираном больше не действует. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, в переговорах с Тегераном больше нет смысла.

Для меня это очень интересный вопрос​​​. Я думаю, что оно (перемирие с Ираном – прим. ред.) закончено. Я не хочу иметь с ними дел сказал Трамп журналистам

Ранее замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади указывал, что удары США нарушили первый и второй пункты Исламабадского меморандума о взаимопонимании. Иранские силы в ответ нанесли удары по 85 американским военным объектам в Бахрейне и Кувейте.