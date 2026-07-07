Москва7 июл Вести.Подозреваемая в подрыве украинского олигарха Ермолаева в Монако гражданка Березовская найдена мёртвой в Киевской области. В совершении её убийства признался сотрудник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, сообщают украинские СМИ. Ранее подозреваемая была объявлена в международный розыск по линии Интерпола.

В ходе расследования дела о покушении в Монако европейские правоохранительные органы установили детали подготовки к преступлению. За несколько часов до нападения Березовская приобрела портативное зарядное устройство (пауэрбанк) во французском городе Босолей, расположенном в 5,5 километра от княжества. По свидетельству продавца магазина, женщина заходила к нему дважды из-за первоначальных проблем с оплатой и не говорила по-английски. Позднее Интерпол распространил снимок Березовской с этой зарядкой; следователи полагают, что данная покупка подтверждает преднамеренный характер её действий.

После совершения подрыва исполнительнице удалось скрыться, а её автомобиль позже обнаружили на территории Германии. Согласно сведениям европейских массмедиа, общие затраты заказчиков на ликвидацию олигарха составили около 150 тысяч долларов. Из этой суммы Березовская получила на свои банковские счета и криптокошельки 8 тысяч долларов в качестве гонорара, а ещё 5 тысяч долларов были выделены ей на покрытие транспортных расходов.