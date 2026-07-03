France Info: в покушении на Ермолаева в Монако подозревают гражданку Украины

Украинку заподозрили в покушении на Ермолаева в Монако France Info: в покушении на Ермолаева в Монако подозревают гражданку Украины

Москва3 июл Вести.В число подозреваемых по делу о покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева, который пострадал в результате взрыва в Монако, входит гражданка Украины. Об этом говорится в сообщении телеканала France Info.

Французское издание ссылается на источники, знакомые с ходом расследования. По данным СМИ, женщине около 30 лет. Ранее подозреваемая проживала в Германии.

После того как было совершено покушение, украинка направилась во французскую коммуну Босолей. Она расположена на границе с Монако. Встретившись с сообщником, женщина направилась в Италию, заявили в эфире телеканала.

Ранее в МИД РФ заявили, что покушение на Ермолаева прошло при участии спецслужб Украины. Также дело может быть связано с криминальным миром.