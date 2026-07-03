Мирошник: покушение в Монако произошло не без участия спецслужб Украины

В МИД России заявили об участии спецслужб Украины в покушении в Монако Мирошник: покушение в Монако произошло не без участия спецслужб Украины

Москва3 июл Вести.Покушение на украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако произошло не без участия спецслужб Украины, заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник в беседе с РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что, по его оценке, к этим процессам были причастны украинские спецслужбы, а также лица, связанные как с ними, так и с криминальными кругами.

Посол выразил уверенность, что подобная тенденция будет лишь усиливаться, если Украина не столкнется с решительным осуждением или эффективными мерами воздействия.

При этом Мирошник отметил, что пока желающих применить такие меры в отношении Киева не наблюдается.

Вечером 29 июня в подъезде жилого дома в Монако прогремел взрыв. Трое человек получили серьезные ранения. Один из них – Вадим Ермолаев, бывший гражданин Украины, отказавшийся от гражданства, а ныне – гражданин Кипра, которого СМИ включали в список самых состоятельных украинских предпринимателей. Также ранения получила спутница бизнесмена - дочь экс-зампрокурора Днепропетровской области Анна Насобина и их 13-летний сын.