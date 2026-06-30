Le Figaro: следствие склоняется к версии о причастности СБУ ко взрыву в Монако

Следствие склоняется к версии о причастности СБУ ко взрыву в Монако Le Figaro: следствие склоняется к версии о причастности СБУ ко взрыву в Монако

Москва30 июн Вести.Версия о причастности Службы безопасности Украины (СБУ) к покушению на украинского бизнесмена Владимира Ермолаева в Монако рассматривается как приоритетная в рамках расследования. Об этом сообщает газета Le Figaro.

По данным нескольких источников, с которыми удалось связаться Le Figaro, следователи склоняются к версии, что за этим преступлением стоит СБУ говорится в публикации

Издание напомнило, что предприниматель отказался от гражданства Украины и подпал под персональные санкции со стороны киевского режима.

Как отмечается в материале, данное нападение больше похоже на "предупреждение", чем на преднамеренную попытку убийства.

29 июня в подъезде жилого дома в Монако прогремел взрыв. В результате случившегося пострадали три человека: украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, его супруга и их ребенок.