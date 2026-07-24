Пострадавший при взрыве в Монако бизнесмен Ермолаев указал на след ГУР Бизнесмен Ермолаев опасается, что расследование покушения в Монако могут закрыть

Москва24 июл Вести.Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, пострадавший в результате взрыва в Монако в конце июня, заявил, что опасается попыток замять расследование покушения на него. В письме, адресованном князю Монако Альберу II и главе киевского режима Владимиру Зеленскому, предприниматель указал на возможную причастность украинского Главного управления разведки (ГУР) к произошедшему.

Как пишет издание Nice-Matin со ссылкой на письмо бизнесмена, "учитывая, что ГУР представляет собой чрезвычайно влиятельную службу, располагающую значительными ресурсами, отсутствие прозрачной реакции вызывает обоснованные опасения, что дело пытаются замять или урегулировать за кулисами". Ермолаев также обратил внимание на гибель Анастасии Березовской — подозреваемой в организации покушения, тело которой было обнаружено под Киевом. По его мнению, это свидетельствует о серьезных рисках не только для его семьи, но и для следствия, адвокатов и свидетелей.

В письме бизнесмен подчеркивает, что "несколько человек, включая помещенных под стражу, имеют прямую связь с Главным управлением разведки министерства обороны Украины". В связи с этим он требует от следствия выяснить, не воспользовались ли некоторые лица своим служебным положением для организации убийства. Ермолаев также выразил сожаление, что правоохранительные органы Монако и Украины не могут согласованно работать над этим делом.

Вечером 29 июня в Монако прогремел взрыв, в результате которого пострадал Ермолаев. Генпрокурор княжества Стефан Тибо заявил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. Однако, по данным газеты Figaro, приоритетной версией следствия является версия об организации взрыва Службой безопасности Украины — якобы в качестве предупреждения бизнесмену. Ранее сам Ермолаев говорил, что ему неизвестно, кто именно желает ему зла.