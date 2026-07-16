Олигарх Ермолаев обвинил в покушении на него в Монако ГУР Минобороны Украины

Олигарх Ермолаев обвинил в покушении ГУР Украины и попросил защиты для семьи Олигарх Ермолаев обвинил в покушении на него в Монако ГУР Минобороны Украины

Москва16 июл Вести.Украинский предприниматель Вадим Ермолаев после совершенного на него в Монако покушения обратился к властям нескольких стран и международным организациям с просьбой обеспечить безопасность своей семьи и свидетелей.

Письмо олигарха опубликовала французская ежедневная газета Nice-Matin.

Он связал покушение на него с действиями украинской разведки.

Я прошу власти Монако, Франции и Украины, а также компетентные международные институты гарантировать защиту моей семьи, наших близких, свидетелей, наших адвокатов и всех причастных к этому делу. До тех пор, пока все виновные, включая заказчика этого преступления, не будут установлены и привлечены к ответственности цитирует Ермолаева газета

Предприниматель подчеркнул, что намерен активно сотрудничать с правоохранительными органами и предоставит все необходимые материалы для расследования.

Он отметил, что если спецслужбы используют свои возможности для организации убийства на территории Европы, то это ставит под угрозу международную безопасность и доверие к институтам власти.

Правоохранительные органы Монако изучают возможные причины покушения на предпринимателя, рассматривая как версии произошедшего, связанные с организованной преступностью, так и личные мотивы.

Покушение на Ермолаева произошло 29 июня в подъезде жилого дома в Монако, где прогремел взрыв. По данным французского телеканала BFMTV, среди троих пострадавших был получивший гражданство Кипра Ермолаев, которого СМИ неоднократно называли среди самых богатых украинских олигархов.

По одной из версий, покушение могло быть связано с возможной местью со стороны партнеров сына Ермолаева, Артура, по компании Milton Group, которая владеет около 150 колл-центрами.

Бывшие партнеры по бизнесу могли отомстить семье Ермолаевых за сделку со следствием, благодаря которой Артур избежал тюрьмы в Эстонии, признав вину и выплатив рекордный штраф.

Другая версия касается возможной реорганизации активов Вадима Ермолаева из-за введенных в отношении него санкций.

Бизнесмен официально не оформил развод с первой супругой и находился в отношениях с Анной Насобиной, которая пострадала при покушении. Перераспределение активов могло вызвать конфликты внутри семьи Ермолаевых.

Тело подозреваемой в покушении на бизнесмена 39-летней Анастасии Березовской было найдено 7 июля под Киевом.

По сведениям газеты Le Figaro, основной версией следствия является причастность Службы безопасности Украины (СБУ) к организации взрыва, который мог быть предупреждением для бизнесмена.