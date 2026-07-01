Бизнесмен Ермолаев планировал устроить конференцию о коррупции на Украине Monaco Matin: Ермолаев хотел устроить конференцию о коррупции на Украине

Москва1 июл Вести.Бизнесмен украинского происхождения Вадим Ермолаев, на которого в понедельник вечером было совершено покушение с применением взрывчатки в Монако, в ближайшее время хотел организовать в Европарламенте конференцию, посвященную теме коррупции на Украине. Об этом рассказал газете Monaco Matin экс-сотрудник Главного управления внешней разведки Франции (DGSE) Клод Монике.

Монике предположил, что это было воспринято как провокация.

В ближайшие недели он планировал выступить пред Европейским парламентом, чтобы осудить коррупцию в своей стране утверждает экс-разведчик

По данным газеты, могло иметь место и "сведение счетов по заказу конкурентов".

В публикации говорится, что "дела Ермолаева, похоже, не так прозрачны, как пытаются убедить его адвокаты".

В этом контексте издание напомнило о скандале с отзывом лицензии у принадлежавшего ему эстонского банка VersoBank, а также об аресте на Кипре в 2025 году его сына Артура, организовавшего в Эстонии масштабную сеть, занимавшуюся телефонным мошенничеством и нанесшую ущерб более чем на €100 млн.

Как сообщалось, вечером 29 июня в подъезде жилого дома в Монако произошел взрыв. Трое пострадавших получили серьезные ранения. Один из раненых – Вадим Ермолаев, бывший гражданин Украины, отказавшийся от гражданства, а ныне – гражданин Кипра, которого СМИ включали в список самых состоятельных украинских бизнесменов. В 2023 году киевские власти ввели против него санкции.

Прокуратура Монако ведет расследование по факту данного происшествия в связи с "покушением на убийство".