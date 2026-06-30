Москва30 июн Вести.К взрыву в Монако, который, по данным украинских СМИ, связан с бизнесменом Вадимом Ермолаевым, могут быть причастны спецслужбы Украины. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал криминалист Михаил Игнатов.

Эксперт отметил, что одной из возможных причин могла стать месть киевских властей. При этом официального подтверждения связи инцидента с Ермолаевым на данный момент нет.

Тут, конечно, несколько версий. Может быть, это киевский режим, украинские спецслужбы. Возможно, он кому-то там наступил на хвост, или, как говорят у нас, кинул, или не выполнил какие-то условия, которые ему были поставлены властями Киева сказал Игнатов

По его словам, среди других возможных версий - противостояние с конкурентами в сфере мошеннических колл-центров или месть со стороны людей, пострадавших от их деятельности.

Врыв в Монако прогремел накануне вечером. По предварительным данным, пострадали три человека. Украинские СМИ утверждают, что были ранены Вадим Ермолаев, его супруга и их ребенок.

Ермолаев является одним из богатейших людей Украины и, предположительно, связан с деятельностью мошеннических колл-центров. Он отказался от украинского гражданства в 2019 году, а в 2023-м получил санкции от Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.