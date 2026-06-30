Мэр французского Фрежюса связал взрыв в Монако с украинскими властями

Во Франции связали покушение в Монако с украинскими властями Мэр французского Фрежюса связал взрыв в Монако с украинскими властями

Москва30 июн Вести.Мэр французского города Фрежюс Дэвид Рахлин предположил, что за покушением на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако может стоять киевский режим. Свой комментарий по поводу инцидента он опубликовал в социальной сети Х.

По мнению мэра, причиной могло послужить то, что олигарх дистанцировался от украинских властей, в том числе от главы киевского режима Владимира Зеленского.

Неужели киевский режим вышел из-под контроля, если он таким образом нацеливается на граждан, отказывающихся подчиняться его приказам? отметил Рахлин

29 июня в подъезде жилого дома в Монако прогремел взрыв. В результате случившегося пострадали три человека - бизнесмен Вадим Ермолаев, его супруга и их ребенок.

Ранее сообщалось, что версия о причастности Службы безопасности Украины (СБУ) к покушению на Ермолаева в Монако рассматривается как приоритетная в рамках расследования.