Монако усилило меры безопасности после взрыва Монако усилило безопасность после взрыва, в котором пострадал украинский олигарх

Москва1 июл Вести.Меры безопасности на границах Монако усилены после взрыва, в результате которого пострадал украинский олигарх Вадим Ермолаев. Об этом сообщил государственный министр княжества Кристоф Мирман.

По его словам, Монако запросило мобильные средства у МВД Франции.

Это усиление мер наблюдения в общественных местах выражается в виде сдерживающего присутствия сотрудников службы безопасности с длинноствольным оружием на восточном и западном въездах, а также в усиленном наблюдении за северной границей в направлении [французской коммуны] Босолей заявил Мирман, его слова передает газета Monaco-Matin

Взрыв произошел 29 июня в подъезде жилого дома в Монако в 21.00 по местному времени (22.00 мск).

Мэр французского города Фрежюс Дэвид Рахлин предположил, что за покушением на Ермолаева в Монако может стоять Киев. По его мнению, бизнесмен мог дистанцироваться от украинских властей, в том числе от главы киевского режима Владимира Зеленского.