Олигарх Ермолаев живет в самом бедном квартале Монако KP.RU: украинский олигарх Ермолаев живет в самом бедном квартале Монако

Москва30 июн Вести.Украинский олигарх Вадим Ермолаев, на которого, предположительно, было совершено покушение в Монако, живет в самом недорогом районе княжества. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на местную жительницу Елену.

29 июня в подъезде жилого дома в Монако прогремел взрыв. Украинские СМИ писали, что инцидент мог быть связан с украинским олигархом Вадимом Ермолаевым, на которого готовилось покушение.

По словам жительницы Монако Елены, взрыв раздался прямо около ее дома. При этом женщина удивилась, что ее соседом в самом дешевом районе княжества мог быть олигарх.

Они странные. Они жили в старом здании на границе с Босолей. Там нет консьержа, ни тем более охраны — никого. Экономили на жилье, получается, дешевое снимали рассказала Елена

Она добавила, что сейчас дом, около которого произошло покушение, оцеплен. Местные жители, по словам Елены, оказались шокированы произошедшим. По предварительным данным, предполагаемый устроитель взрыва попал на камеры видеонаблюдения.

Дом, в котором жил украинский олигарх, находится на границе княжества Монако с французским городком Босолей. Оттуда открывается одна из лучших панорам на Лазурный Берег.

Экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров считает, что покушение на украинского олигарха может быть связано с перераспределением финансовых потоков украинских элит. Он отметил, что Вадим Ермолаев причастен к деятельности мошеннических колл-центров в Днепре (Днепропетровск).