Nice-Matin: подозреваемый по делу о взрыве в Монако поджидал Ермолаева почти час

Устроивший взрыв в Монако почти час поджидал украинского олигарха Ермолаева Nice-Matin: подозреваемый по делу о взрыве в Монако поджидал Ермолаева почти час

Москва2 июл Вести.Злоумышленник почти час поджидал украинского олигарха Вадима Ермолаева на парковке у жилого дома в Монако, после чего дистанционно привел в действие взрывное устройство, сообщает Nice-Matin.

По данным издания, когда автомобиль въехал на парковку, преступник установил взрывное устройство и позже привел его в действие в 20:58.

Согласно нашей информации, главный подозреваемый выслеживал свою жертву около часа говорится в публикации

Вечером 29 июня в подъезде жилого дома в Монако прогремел взрыв. Трое человек получили серьезные ранения. Один из них – Ермолаев, бывший гражданин Украины, отказавшийся от украинского гражданства, а ныне – гражданин Кипра, которого СМИ включали в список самых состоятельных украинских предпринимателей.

Сообщалось, что спутница Ермолаева получила тяжелые ранения ног и находится в критическом состоянии. По данным СМИ, официальная жена бизнесмена не пострадала.