Москва30 июнВести.Жена украинского олигарха Вадима Ермолаева не пострадала при взрыве в Монако, поскольку находилась в другом месте. Об этом сообщают украинские СМИ, которые связались с Анной Ермолаевой.
Супруга бизнесмена рассказала, что вся ее семья находится в состоянии сильного стресса.
Сейчас мы находимся в состоянии сильного стресса и активно сотрудничаем со следствием и правоохранительными органамипризналась она
29 июня в подъезде жилого дома в Монако прогремел взрыв. В результате случившегося пострадали три человека. В числе раненых оказались олигарх Ермолаев и его сын.
Ранее сообщалось, что версия о причастности Службы безопасности Украины (СБУ) к покушению на Ермолаева в Монако рассматривается как приоритетная в рамках расследования.