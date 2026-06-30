При взрыве в Монако с украинским бизнесменом Ермолаевым была не жена

При взрыве в Монако с украинским бизнесменом была не жена При взрыве в Монако с украинским бизнесменом Ермолаевым была не жена

Москва30 июн Вести.Жена украинского олигарха Вадима Ермолаева не пострадала при взрыве в Монако, поскольку находилась в другом месте. Об этом сообщают украинские СМИ, которые связались с Анной Ермолаевой.

Супруга бизнесмена рассказала, что вся ее семья находится в состоянии сильного стресса.

Сейчас мы находимся в состоянии сильного стресса и активно сотрудничаем со следствием и правоохранительными органами призналась она

29 июня в подъезде жилого дома в Монако прогремел взрыв. В результате случившегося пострадали три человека. В числе раненых оказались олигарх Ермолаев и его сын.

Ранее сообщалось, что версия о причастности Службы безопасности Украины (СБУ) к покушению на Ермолаева в Монако рассматривается как приоритетная в рамках расследования.