Французская пресса нашла украинский след в деле с подрывом дома в Монако Le Figaro: взрыв дома в Монако могла устроить украинка, живущая в Германии

Москва3 июл Вести.Взрыв в жилом доме в Монако, из-за которого пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, могла устроить 30-летняя гражданка Украины, проживающая в Германии, сообщает французская газета Le Figaro со ссылкой на источник.

По данным издания, украинка, предположительно, оставила заминированную посылку у дома олигарха, после чего направилась в коммуну Босолей (департамент Приморские Альпы на юге Франции), а далее перебралась за границу.

Вечером 29 июня в подъезде жилого дома в Монако произошел взрыв. Трое человек получили серьезные ранения. Один из них – Ермолаев, бывший гражданин Украины, отказавшийся от украинского паспорта, а ныне – гражданин Кипра, которого СМИ включали в список самых состоятельных украинских предпринимателей.