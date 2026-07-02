Взрывчатку у дома украинского олигарха в Монако заложила женщина, пишут СМИ Figaro: взрывчатку у дома олигарха в Монако заложила женщина

Москва2 июл Вести.Следствие предполагает, что взрывное устройство у дома украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако заложила женщина. Об этом сообщает французская газета Figaro, ссылаясь на источники.

По нашей информации, женщина примерно 30 лет оставила пакет со взрывчаткой у дома украинского олигарха Вадима Ермолаева говорится в публикации

По информации следователей, после взрыва женщина сначала поехала в соседний французский город Босолей, но затем могла скрыться за границей. Как рассказали источники, она вела наблюдение за домом Ермолаева - возможно, за несколько дней или даже часов до теракта.

В публикации уточняется: вечером 29 июня подозреваемая долго сидела на скамейке напротив дома олигарха, а потом в последний момент приблизилась к нему. Следствие продолжает рассматривать версию о причастности Украины к этому делу.

Ранее бывший французский разведчик оценил последствия теракта в Монако для Украины.